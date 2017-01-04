"لجنة برلمانية" توافق على اتفاق قرض لصالح الصندوق الاجتماعي للتنميةالأربعاء، 4 يناير 2017 03:58 م
وافقت لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، على اتفاق قرض بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية (المرحلة الثانية)، بحضور الدكتور شهاب مرزبان مساعد وزيرة التعاون الدولى والسفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية والسيدة نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأوضح مرزبان أن القرض يساهم في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمات المجتمع المدني، وأن الاستفادة من القرض تعاظمت بعد تحرير سعر الصرف، حيث يؤدى تفعيله إلي مضاعفة تمويل المشروعات ومن ثم زيادة فرص العمل.
وقالت نيفين جامع إن قيمة القرض زادت من 25 إلي 40 مليون دولار عن المرحلة الأولى وأن سعر الفائدة تم تخفيضه، مشيرة إلى أن الصندوق يراعى حالة المستفيد المتعثر بسبب ظروف تسويقية بتقليل الفوائد وتأجيل سداد الأقساط وزيادة فترات السماح، مؤكدة أن الهدف من هذه القروض هو زيادة فرص العمل والمشروعات الصغيرة ومساعدة الشباب وأن شروط التمويل يجري تبسيطها قدر المستطاع.
وقال مساعد وزير الخارجية إن دور الوزارة يتمثل فى متابعة الاتفاقيات وشروطها وملاءمتها للقدرة على السداد، وأنها نجحت في خفض سعر الفائدة عن المرحلة الأولي.
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