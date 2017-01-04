قالت عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق الدكتورة، هُويدا مصطفى، إنّ الجامعات تلعبُ دورًا مهمًا في تنوير أبناء المجتمعات، لافتة إلى أنّ أكبر ترابط حدث بين المسلمين والمسيحيين كان في ثورة الـ 30 من يونيو.

وأضافت هُويدا خلال مؤتمر “يد واحدة.. ووطن واحد”، الذي نظمته جامعة عين شمس، برئاسة عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة،: “أنّها تخرجت من مدارس الراهبات، واكتسبت الكثير من قيم التسامح والتعايش وحب الآخرين، من الراهبات الذى تتلمذت تحت أيديهم.. وكان يُتاح لها بعض الحصص لدراسة فن الحياة”، موضحة أنه: “يُوجد تلاحم قوي بين المسلمين والمسيحيين.. ولا يُوجد أى فرق بينهم”.

وشهدت الاحتفالية، تكريم مجموعة من رموز الوحدة الوطنية، إذ قام رئيس جامعة عين شمس، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام والأمين المساعد لبيت العائلة المصرية، على رأسهم الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام، واللواء باقى زكى يوسف أحد أبطال نصر أكتوبر، ونادية زخارى وزيرة البحث العلمى سابقًا، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان إيمان البحر درويش، والفنانة أنوشكا، والفنان مجدى كامل، والوزيرة نبيلة مكرم، والفنان طارق الدسوقى، والدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57، كرواد للعطاء فى مصر.