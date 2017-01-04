قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل الرد على عروض الإعارة التى تلقاها النادي في الفترة الأخيرة لأكثر من لاعب مثل إسلام جمال وأحمد دويدار ورمزى خالد ، وذلك انتظارا لتقرير محمد حلمى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم حول أسماء الراحلين .

ومن المقرر أن يحسم مجلس الزمالك مع محمد حلمى جميع الملفات المعلقة مثل الإعارات والقائمة الأفريقية، بعد حسم التشكيل النهائى لجهاز الزمالك، وكانت أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندرى وسموحة قد تقدموا بطلب لاستعارة بعض لاعبى الفريق الأبيض.

يذكر أن مرتضى منصور أعلن استمرار محمد حلمى مديرا فنيا للفريق الأبيض، وهناك ترشيحات لأربعة مدربين لاستكمال الجهاز الفني، منهم نبيل محمود وخالد جلال لتولى أي منهما منصب المدرب العام، ومحمد صبرى وتامر عبد الحميد لتولى أى منهما منصب المدرب، بالإضافة إلى استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.