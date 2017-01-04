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سيناريست: «مولانا» سيحقق قدرا من «النفاق» سعى المنتج والمؤلف لتحقيقه
عمرو سعد فيلم مولانا

سيناريست: «مولانا» سيحقق قدرا من «النفاق» سعى المنتج والمؤلف لتحقيقه

الأربعاء، 4 يناير 2017 03:51 م

قال السيناريست أحمد عاشور إن العرض الخاص لفيلم “مولانا” جاء مخيبا للآمال وخالي من المحتوى الفكري الذي يبحث الكاتب عنه لعمل تأثير إيجابي في المجتمع.

وأشار “عاشور” إلي أن الفيلم يفتقر إلى الجمل الحوارية، موضحاً أن المشاهد لن تصمد إلا لمجرد أسابيع على الأكثر في وجدان المشاهد.

وتابع “عاشور” جميع النقاد سوف يجاملون فيلم “مولانا” الذي كان أقرب لمباراة سياسية كنوع من إثبات الذات ليس أكثر، مؤكداً أن فيلم مولانا افتقد القيمة الفنية كعمل سينمائي، وتغلبت عليه التوجهات السياسية والدوافع الشخصية.

وتوقع ألا يحقق الفيلم نجاحاً جماهيريا كما كان متوقع، وإنما سيحقق قدرا من “النفاق” سعى المنتج والمؤلف لتحقيقه.

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