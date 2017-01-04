بالصور.. علماء يكتشفون عضوا جديدا في جسم الإنسانالأربعاء، 4 يناير 2017 03:54 م
ذكرت مجلة علمية مرموقة، الثلاثاء، إن علماء اكتشفوا “عضوا جديدا” في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان.
وما يسمى “مساريق”، هي عبارة عن أغشية تغلف الأمعاء، كان يعتقد في الماضي أنها عبارة تتكون من أجزاء منفصلة التكوين، لكن الباحثين وجدوا أنها عبارة عن عضو متصل، مما حذا بالعلماء على تصنيفها في مراجعة نشرتها مجلة “ذي لانسيت” الطبية المرموقة المتخصصة في الجهاز الهضمي والكبد.
وقال كالفين كوفاي الباحث في مستشفى جامعة لايمريك في إيرلندا، الذي نسب له الاكتشاف الجديد:” في الورقة البحثية التي تم مراجعتها وتقييمها علميا، نتحدث عن عضو في الجسم لم يكن معروفا حتى اليوم”.
وبحسب الورقة البحثية، فإن المساريق مكونة عن غشاء يربط بين الأمعاء في البطن.
وبينما لم يعرف بعد وظيفة هذه العضو الجديد، فإن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى اكتشافات أخرى بشأن تأثير ذلك على أمراض الجهاز الهضمي.
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