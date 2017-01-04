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رئيس محكمة النقض يؤكد أهمية التعاون القضائي مع دولة الكويت
محكمة ‎

رئيس محكمة النقض يؤكد أهمية التعاون القضائي مع دولة الكويت

الأربعاء، 4 يناير 2017 03:02 م
وكالات

أكد رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مصطفى جمال الدين شفيق، أهمية تعزيز أواصر التعاون القضائي والقانوني مع دولة الكويت، في ضوء ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متميزة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس محكمة النقض للدكتور فالح عبد الله العزب وزير العدل والدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له، بدار القضاء العالي، بمناسبة توقيع بروتوكول التعاون القضائي بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها بدولة الكويت.

وتناول اللقاء جوانب التعاون القضائي بين البلدين، وأشادا بطبيعة العلاقات المتميزة والقوية بين مصر والكويت

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