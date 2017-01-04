اللواء مصطفي السيد، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، إنه جار حل مشكلة تكدس السجون من خلال خطط إنشاءات لسجون جديدة لكنها قد تتأخر قليلًا مع زيادة سعر الصرف، مشيرًا إلى إنشاء 15 سجنا مركزيا لتخفيف التكدس، فيما تم إلغاء سجن العبور وتوزيع المساجين على مراكز القليوبية.

وفيما يتعلق بالإفراج الصحي عن المساجين، أكد اللواء جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، إن الإفراج الصحى عن المسجونين يعتمد على تقرير الطب الشرعى، لافتًا إلى أن المشكلة الخاصة بالإفراج الصحى تكمن أن هناك طلبات كثيرة جدًا للإفراج الصحى، ففى شهر ديسمبر هناك 7 حالات إفراج صحي فى حين أنه كان هناك سنوات عديدة سابقة لم نتلق فيها طلبا واحدا للإعفاء.