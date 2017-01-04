 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 02:04 مساءً
روابط سريعة
تشييع جثمان شهيد الإرهاب يحيي عبدالستار في جنازة عسكرية بالفيوم
جنازة عسكرية

تشييع جثمان شهيد الإرهاب يحيي عبدالستار في جنازة عسكرية بالفيوم

الأربعاء، 4 يناير 2017 03:04 م
وكالات

شُيعت اليوم الأربعاء جنازة شهيد الإرهاب مساعد الشرطة السري يحيي محمد عبدالستار بمسقط رأسه بقرية السنجق بمركز إبشواي بالفيوم.

وكان الشهيد عبدالستار قد أصيب بعيار ناري عندما أطلق مجهولون النار على سيارة تابعة للشرطة وهي في طريقها للقبض على أحد المطلوبين في أحكام.

وتقدم الجنازة المحافظ الدكتور جمال سامي ومساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد اللواء ناصر العبد ومساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم اللواء قاسم حسين والقيادات الأمنية والمستشار العسكري العميد محمد عزمي ورئيس مركز أبشواي رمضان سليمان دكروري.

وأكد محافظ الفيوم على أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من عزيمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وستزيدهم إصرارا وعزيمة لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه ودحره تماما.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3