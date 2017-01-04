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وزير الزراعة يقرر مد فترة حليج الأقطان لشهر جديد
عصام فايد وزير الزراعة

وزير الزراعة يقرر مد فترة حليج الأقطان لشهر جديد

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:59 م
وكالات

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد قرارا وزاريا حمل رقم 10 لسنة 2017، بمد فترة حليج الأقطان للموسم الحالي لمدة شهر جديد، حيث كانت من المقرر أن تنتهي بنهاية ديسمبر الماضي.
وأكد وزير الزراعة أن القطن المصري يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومي والمزارع، حيث يعمل أكثر من 5 ملايين مصري سواء في الزراعة والصناعة والتجارة والحليج وغيرها من الأنشطة والصناعات المرتبطة والمكملة لصناعات القطن، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، للنهوض به حتى يعود إلى سابق عهده، وجودته المعروفة عالميا، مشيرا إلى أنه تم وضع سياسة صنفية جديدة لمحصول القطن بالاعتماد على تطبيق كافة التوصيات الفنية التي من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين صفات الجودة.
وقال فايد إنه تم العمل على تطوير محالج الوزارة لحليج أقطان الإكثار، حيث يجرى حاليا تطوير محلج تقاوي الأساس بسخاء في محافظة كفر الشيخ لحليج إكثارات الوجه البحري ومحلج سدس لحليج إكثارات الوجه القبلي، لافتا إلى أنه تمت مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن لتجرم عمل الدواليب الأهلية ومنع نقل القطن بين المحافظات وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقانون رقم 4 لسنة 2015 لمنع خلط أصناف القطن المصري مع الأقطان الأخرى.

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