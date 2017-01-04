محامي أحمد ماهر: إخلاء سبيله خلال ساعات

أكد سيد البنا، محامي الناشط أحمد ماهر، أنه يعمل حاليًا على إنهاء إجراءات الإفراج عن موكله من النيابة العامة للحصول على صحة الإفراج، مشيرًا إلى أنه سيغادر قسم شرطة ...