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دولتان عربيتان في قائمة أجمل 16 صورة التقطتها ناسا في 2016 (فيديو)
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دولتان عربيتان في قائمة أجمل 16 صورة التقطتها ناسا في 2016 (فيديو)

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:56 م

نشرت وكالة الفضاء الأمركية “ناسا” 16 صورة وصفتها بأفضل الصور التي التقطتها محطتها الفضائية في عام 2016.

من اللافت أن إمارة دبي في دولة الإمارات العربية ومصر حظيتا بصورتين من بين تلك الصور الـ16.

وظهرت دبي في الصورة الأولى للفيديو بأضوائها خلال الليل، وفي الصورة الثانية جاءت بحيرة ناصر جنوبي مصر والتي ظهرت باللون الأخضر وسط الصحراء.



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