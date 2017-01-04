أصدر المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة برئاسة محمد الكردي، قرارًا بإمداد الأندية الرياضية بمحافظة قنا، بشاشات عرض، لمتابعة مبارايات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وتضمن الكشف الصادر من الوزارة، أسماء الأندية التي ستتسلم شاشات العرض بقنا، وهي: أبوتشت،شبان مسلمين نجع حمادي، عمال فرشوط، قنا، شبان مسلمين قنا، قفط نجع حمادي.