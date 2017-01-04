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الشباب والرياضة: شاشات عملاقة لمتابعة أمم افريقيا بقنا
خالد عبدالعزيز - خالد عبد العزيز

الشباب والرياضة: شاشات عملاقة لمتابعة أمم افريقيا بقنا

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:50 م
قنا: احمد زكي

أصدر المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة برئاسة محمد الكردي، قرارًا بإمداد الأندية الرياضية بمحافظة قنا، بشاشات عرض، لمتابعة مبارايات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وتضمن الكشف الصادر من الوزارة، أسماء الأندية التي ستتسلم شاشات العرض بقنا، وهي: أبوتشت،شبان مسلمين نجع حمادي، عمال فرشوط، قنا، شبان مسلمين قنا، قفط نجع حمادي.

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