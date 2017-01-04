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"داعش" يفجر مبنى محكمة الاستئناف في الموصل ويعدم 4 قضاة
داعش - الانبار - العراق

"داعش" يفجر مبنى محكمة الاستئناف في الموصل ويعدم 4 قضاة

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:58 م
وكالات

أفاد ضابط عراقي الأربعاء، بأن تنظيم “داعش” فجر مبنى محكمة استئناف الموصل وأعدم أربعة قضاة.

وقال العميد محمد الجبوري من قيادة عمليات الموصل، إن “عناصر تنظيم داعش أقدمت على تفجير مبنى محكمة استئناف نينوى وأعدمت أربعة قضاة في ظروف غامضة دون معرفة الأسباب في ساحة المحكمة قبل تفجيرها”.

وأضاف أن “التنظيم أخلى كافة الأوراق التي تخص التنظيم وبعض من محتويات المحكمة بالكامل إلى جهة مجهولة”.

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