أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، له دور محوري ورئيسي في تجميع ووحدة الشعب المصري.

وأشاد صقر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مباشر من العاصمة” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، بوطنية البابا تواضروس ورفضه لأي تدخلات خارجية لترميم الكنائس في مصر.

وأشار إلى أنه هناك حالة استنفار أمني بالمحافظة استعدادا لزيارة البابا تواضروس الثاني بالإضافة إلى تأمين اعياد المسيحيين خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا تعليقا على الزيارة المرتقبة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، لافتتاح مبنى المطرانية الإلكترونية في مدينة طنطا اليوم.