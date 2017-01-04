 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 02:11 مساءً
روابط سريعة
محافظ الغربية:استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال البابا تواضروس الثاني
اللواء أحمد ضيف صقر - محافظ الغربية
اللواء أحمد ضيف صقر - محافظ الغربية

محافظ الغربية:استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال البابا تواضروس الثاني

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:52 م
محيط - خالد الريس

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، له دور محوري ورئيسي في تجميع ووحدة الشعب المصري.
وأشاد صقر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مباشر من العاصمة” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، بوطنية البابا تواضروس ورفضه لأي تدخلات خارجية لترميم الكنائس في مصر.
وأشار إلى أنه هناك حالة استنفار أمني بالمحافظة استعدادا لزيارة البابا تواضروس الثاني بالإضافة إلى تأمين اعياد المسيحيين خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا تعليقا على الزيارة المرتقبة للبابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، لافتتاح مبنى المطرانية الإلكترونية في مدينة طنطا اليوم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3