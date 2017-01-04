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طرح تذاكر المباراة الودية بين مصر وتونس في 3 منافذ بيع
منتخب مصر

طرح تذاكر المباراة الودية بين مصر وتونس في 3 منافذ بيع

الأربعاء، 4 يناير 2017 03:02 م
وكالات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم طرح تذاكر المباراة الودية بين المنتخبين المصري والتونسي المقرر لها الأحد المقبل في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، في 3 منافذ بيع وهي استاد القاهرة والنادي الأهلي ونادي الزمالك.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد طبع 10 آلاف تذكرة للمباراة الودية بسعر موحد للتذكرة وهو 50 جنيها، وذلك طبقا لموافقة الجهات الأمنية التي حددت 10 آلاف متفرج فقط لحضور اللقاء الأخير للفراعنة قبل السفر للجابون لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتعد ودية تونس هي التجربة الوحيدة لمنتخب مصر قبل المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، وستشارك مصر ضمن المجموعة الرابعة في البطولة والتي تضم إلى جانبها منتخبات غانا ومالي وأوغندا، وستكون ضربة البداية أمام مالي 17 يناير الجاري.

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