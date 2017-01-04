طرحت وزارة السياحة مسابقة للبحث عن حلول جديدة للقضايا والمشاكل التي تؤثر على السياحة.

قال محفوظ على وكيل أول وزارة السياحة للتدريب، أن المسابقة تتناول سبعة موضوعات وهى سبل تنشيط السياحة البينية بين مصر وأفريقيا، إثر تطبيق نظام اقتسام الوقت (Time Share) على حركة السياحة الداخلية والدولية للمقاصد السياحة مع دراسة مقارنة لأحد الدول الرائدة وسبل التغلب على المشاكل والمعوقات، دراسة تطبيقية لتنمية السياحة الرياضية بمصر فى ضوء التجارب الدولية، الاتجاهات الحديثة فى تطوير المنتجعات السياحية الجديدة: الأتوبيس النهرى، كيفية إنشاء منظومة لإدارة المناطق الأثرية المصرية وتطويرها، طرح حلول غير تقليدية لتقليل من حوادث الطرق، دور الاقتصاد التشاركى (Sharing conomy) فى تنمية السياحة بمصر.

وأضاف أن هذه المسابقة سيتم تحكيمها من خلال لجنة علمية متخصصة تضم أساتذة الجامعات وخبراء صناعة السياحة، كما سيتم منح الفائزين جوائز مالية، بالإضافة إلى نشر أبحاثهم فى أعداد مجلة البحوث السياحية التى تصدرها الوزارة، وقد حددت الوزارة أهم القواعد العامة للمشاركة فى المسابقة والتى أكدت على ضرورة أن يتم تقديم البحث باللغة العربية وألا يكون سبق نشره أو تقديمه لأى جهة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن البحث فكرة جديدة.