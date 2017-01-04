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التموين: وصول 25 ألف طن سكر برازيلي السبت المقبل‎
اللواء محمد الشيخ وزير التموين

التموين: وصول 25 ألف طن سكر برازيلي السبت المقبل‎

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:46 م
كتب: ربيع شعبان

أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن وصول 25 ألف طن من السكر الأبيض البرازيلي يوم السبت المقبل تعاقدات علي استيرادها هيئة السلع التموينية بوزارة التموين و التجارة الداخلية.

وأضاف مصيلحي فى تصريحات له اليوم/الأربعاء/ انه الشحنة الثانية “والتى تعادل 30 ألف طن “ستصل بعد أسبوع وذلك فى إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لتوفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة تقاعس القطاع الخاص عن توفير السكر.

وأوضح مصيلحي انه سيتم توزيع أرصدة السكر على المحافظات من خلال شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة ، مشيرا إلى انه سيتم تخصيص رصيد بكل محافظة مع الإهتمام بعمليات التخزين للحفاظ على السلع.

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