مسئول إيراني: ندرس مشاركتنا في الحج هذا العام

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ما تداوله البعض حول عدم مشاركة إيران في الحج الموسم المقبل، مؤكداً انه في حال كانت الظروف مناسبة ستبحث طهران الموضوع وتقرر حينها.

وأفادت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية اليوم الأربعاء بأن مرکز الدبلوماسیة العامة والإعلام بوزارة الخارجیة الإیرانیة، أشار إلى أن قاسمي نفى عدم مشاركة إيران في الحج للموسم القادم.