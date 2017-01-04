أكد وجدي الكرداني، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك تضخيما من قبل الجانب البريطاني في الحديث عن خطر السياحة في مصر بعد التقارير البريطانية حول ارتفاع حالات التسمم لبعض السائحين، مضيفا أنها “حالات فردية، ولا تستدعي الجدل حولها”.

ولفت في مُداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر”، المذاع على شاشة التليفزيون العربي، إلى أن مصر مُحاطة بتصريحات عالمية وداخلية تستهدف خفض السائحين في مصر، متابعا: “فيه بعض الأفراد غير المؤهلين للحديث عن السياحة ويضروننا”.

وتابع “إحنا عندنا أمان تام في جميع الأراضي المصرية عدا شمال سيناء والإرهاب بيقل جدا جدا ومصر سالمة تماما من الشمال للجنوب”.