وافق مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية على مقترح قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتقديم موعد الأوكازيون الشتوي لإنعاش الأسواق بعد انكماش حركة المبيعات؛ عقب تحرير أسعار صرف النقد الاجنبي، واقترح الاتحاد أن يكون موعد الأوكازيون في منتصف شهر يناير الجاري، بدلاً من الأول من فبراير كما هو معتاد.

وأشار بيان - صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إلى موافقة المجلس على الخطة الترويجية التي يتبناها الاتحاد لمناخ الاستثمار، والتي ستبدأ باستقبال ملتقى الأعمال المصري - البيلاروسي، بمشاركة رئيس بيلاروسيا إلكساندر لوكاشينكو، والمقرر أن يزور مصر خلال النصف الثاني من يناير الحالي بمشاركة وفد من 40 من كبرى الشركات البيلاروسية الراغبة في الاستثمار بمصر.

وأوضح البيان أن اتحاد الغرف التجارية، سيستقبل وفدا من كبرى الشركات الاستثمارية التركية العاملة في مجالات (الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، والصناعات المغذية للسيارات) في نهاية يناير الحالي، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التركية.

كما سينظم الاتحاد الدورة الثالثة لمنتدى مصر الاستثماري خلال النصف الأول من مارس المقبل، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأوروبية وغرف البحر المتوسط.

وفي الإطار، وافق المجلس على إنشاء غرفة ألمانية مشتركة للتجارة والصناعة في إطار البروتوكول الموقع مع اتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة، كما وافق على تعديل اسم الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات التابعة للاتحاد إلى الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وذلك لمنحها المزيد من حرية في التعامل مع التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم.

وأشاد المجلس - في اجتماعه - بالتعاون المثمر بين الاتحاد وأجهزة الدولة المختلفة؛ فيما يتعلق بإعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، واستجابة وزارة الاستثمار للعديد من الملاحظات التي أبداها الاتحاد حول المسودة الأخيرة من مشروع القانون، مؤكدين على ضرورة المزيد من التبسيط في مواد القانون.

واستجاب محافظ البنك المركزي لاقتراحات اتحادي الغرف التجارية والصناعات، حول معالجة مشكلة مديونيات التجار والصناع للحسابات المكشوفة بالعملات الأجنبية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار وجهات النظر المختلفة لجميع المستثمرين في هذا الأمر.

كما أشاد الاتحاد بالاستجابة السريعة لوزير المالية لملاحظات الاتحاد حول ضرورة تعديل الأسس والمعايير المحاسبية لتسمح بإعادة تقويم المكون الأجنبي في أصول الشركات بأسعار الصرف السارية حيث أن تلك الاستثمارات نشأت بعملات أجنبية ومقومة بأسعار الصرف قبل التعويم وحتى لا تحقق الشركات في ميزانية 2016 خسائر فادحة ستضر بمناخ الاستثمار.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مركزية برئاسة عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة، لحل مشاكل أعضاء الغرف مع الأجهزة المعنية بالتجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، علي أن يتم إنشاء لجان فرعية بالغرف الساحلية لتلقي مشاكل الأعضاء مع الأجهزة المعنية بالتجارة الخارجية بالموانئ والعمل علي حلها بالتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة حرصا على خفض التكلفة الاستيرادية، وسرعة الإفراج عن الواردات خاصة من السلع الأساسية والإستراتيجية.