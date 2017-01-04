أصيب طبيب بيطري أمريكي بإنفلونزا الطيور من سلالة H7N2 حيث انتقلت العدوى إليه من هرة واحدة من عشرات عدة من الحيوانات المريضة عاشت في مأوى لحيوانات منزلية في نيويورك.

وأورد موقع Gizmodo أن هذه الحالة هي الأولى لانتقال هذا الفيروس إلى الإنسان من هذا النوع من الثدييات.

وفحص أطباء من ذلك المركز 162 شخصا من القائمين عليه والمتطوعين الذين اعتنوا بالحيوانات المصابة بإنفلونزا الطيور. وظهرت أعراض مرضية خفيفة لدى طبيب بيطري واحد فقط. على الرغم من عدم وجود دلائل أخرى دعا ممثلون من قسم الصحة العامة في نيويورك سكان المدينة لمراقبة صحة القطط العائشة في منازلهم.

أضطر الأطباء البيطريون لإماتة تلك الهرة برحمة لأن الفيروس سبب لها التهاب رئتين بصورة خطيرة علما بأن معظم الحيوانات تقدر على التغلب على هذا المرض.

H7N2 عبارة عن سلالة من سلالات إنفلونزا الطيور تسبب أعراضا شبيهة بأعراض الإنفلونزا الموسمية العادية. نادرا ما تسبب هذه السلالة مرضا خطيرا للإنسان على عكس سلالتي H5N1 وH7N9 التين تؤديان إلى حالات الوفاة لدى البشر كثيرا ما.

على الرغم من عدم إمكانية انتقال هذه الفيروسات من إنسان إلى آخر قد يثير تبادل الجينات التي تتصف بوجود عوامل معدية وقوع وباء على نطاق واسع.