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راشد يوجِّه بضرورة رفع كفاءة الخدمات السياحية بالمناطق الأثرية
يحي راشد

راشد يوجِّه بضرورة رفع كفاءة الخدمات السياحية بالمناطق الأثرية

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:42 م
متابعة: بسمة علي

شدد يحيى راشد، وزير السياحة، على أهمية رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة في المناطق الأثرية، وتنظيم الحركة بداخل هذه المناطق، ما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المنتج السياحي المصري والصورة الذهنية لمصر لدى السائحين.

وقال “راشد”، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال إدارة الخدمات السياحية في المواقع الأثرية بمقر المتحف المصري في التحرير أمس، إن البروتوكول يُعتبر خطوة أولى ستليها خطوات أخرى لإبراز ما تتمتع به المناطق الأثرية من حضارة وخدمات مميزة، مؤكدا ضرورة إظهار أفضل الصور الذهنية المتوقعة والمرتبطة بمصر، فمصر تستحق الكثير على جميع الأصعدة.

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