مجلس النواب البحريني يدين الهجوم الإرهابي على سجن "جو"الأربعاء، 4 يناير 2017 02:42 م
أدان مجلس النواب البحريني اليوم الأربعاء بشدة الهجوم الارهابي على سجن “جو” بالبحرين والذي أسفر عن استشهاد شرطي وهروب عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية.
وأعرب المجلس عن استنكاره ورفضه التام لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي قال إنه يهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار “من قبل بعض الجهات المتطرفة”، مؤكدا ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالبحرين، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها للقيام بواجبها الوطني، وكشف الأيدي والجهات المحرضة لارتكاب هذه الجريمة.
كما أكد المجلس دعمه ومساندته لكافة الإجراءات والجهود التي تقوم بها الحكومة البحرينية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد من خلال التصدي للأعمال الإرهابية، معربا عن رفضه “للتدخلات الخارجية السافرة في الشؤون الداخلية” للبحرين.
ودعا مجلس النواب الجهات والمنظمات الدولية وبرلمانات دول العالم إلى بيان موقفهم من هذه الأفعال الإرهابية، التي تحرض على اعمال العنف وتعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة ككل.
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