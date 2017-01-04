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الأربعاء 4 يناير 2017 02:06 مساءً
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رئيس البرلمان اللبناني: الأمن هو أهم إستثمار وطني
نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

رئيس البرلمان اللبناني: الأمن هو أهم إستثمار وطني

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:49 م
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قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن النسبية هي النظام الأنسب والأساسي في انتقال لبنان إلى مرحلة بناء الدولة العصرية، وهي التي تؤمن التمثيل الوطني العادل وتلبي تطلعات وآمال اللبنانيين، محذرا من استمرار المماطلة في إنجاز قانون الانتخابات.

وأضاف الرئيس بري - في تصريح اليوم الأربعاء، أن الأمن هو أهم استثمار وطني، مشيرا في هذا الصدد إلى جهود الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في تعزيز الاستقرار وحماية الأمن الوطني وطمأنة اللبنانيين.

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