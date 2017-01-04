بعد تحريرها..رئيس الحكومة السورية يكشف أولويات العمل للمرحلة المقبلة في حلبالأربعاء، 4 يناير 2017 02:46 م
أكد رئيس الحكومة السورية المهندس عماد خميس أهمية تحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة في محافظة حلب بعد تحريرها من الإرهاب.
وأشار خميس في تصريح لوكالة “سبوتنيك” خلال جولته في محافظة حلب إلى تشكيل فرق عمل لوضع الاستراتيجيات والأهداف المرحلية وآلية تنفيذ كل منها وتحديد الصعوبات والمعوقات وتقديم الرؤى والمقترحات بما يسهم إعادة إعمار ما هدمه الإرهاب.
وأوضح المهندس خميس أنه سيتم العمل على تأمين مصادر الطاقة اللازمة للمدينة مع التركيز على مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية، لافتاً إلى أن حجم الدمار الذي تعرضت له حلب كبير إلا أن صمود أبناء حلب وتضحيات الجيش العربي السوري أعادت حلب لأهلها وأنه بفضل تضافر الجهود سيتم إعمارها وإعادة إقلاع عجلة الإنتاج في المدينة الصناعية وكل المناطق الصناعية وسيعود كذلك مطار حلب الدولي للخدمة قريباً.
وأضاف رئيس الحكومة أن الميزانية المخصصة لتأهيل البنى التحتية وإعادة الإنتاج ستكون مفتوحة وفق الأولويات وبما يخدم أهالي حلب ويحقق التنمية المطلوبة، لإعادة عمل الدوائر الحكومية في المناطق المحررة والاهتمام بالاقتصاد من خلال إعادة العملية الإنتاجية للعمل وتقديم كل التسهيلات من خلال تطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية.
وأشار خميس إلى أهمية دور جامعة حلب في وضع بصماتها في عملية إعادة الإعمار من خلال المشاركة في الدراسات الهندسية والتنظيمية كونها تمتلك مقومات مهمة في هذا المجال يجب استثمارها إضافة إلى ضرورة إقامة دراسات اجتماعية في الأحياء التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار، إضافة لوضع خطة إسعافية لصيانة 50 مدرسة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب حيث تم تجهيز 8 مدارس حتى الآن ومع نهاية شهر شباط/فبراير ستكون كافة المدارس الـ50 جاهزة.
وحول الوضع الصحي بين رئيس الحكومة أنه سيتم وضع نقاط طبية في المناطق التي لا يوجد بها مراكز صحية وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين مع تقديم رؤية إسعافية وايجاد خطط سريعة وبديلة لتقديم هذه الخدمات للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات الموجودة على ارض الواقع، إضافة لإعادة الصيدليات الى المناطق المتضررة بعد متابعتها من الاعمار والبناء بالتزامن مع سبر المناطق والتوزع السكاني فيها.
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