أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مصر تمتلك العديد من الثروات الطبيعية والكنوز التى تحتم علينا العمل والاجتهاد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسابق الزمن بإنشاء المشروعات الاستراتيجية العملاقة للنهوض بالاقتصاد القومى المصرى.

وقال والى فى بيان له اليوم انه بتوجيهات الرئيس السيسى باستغلال كنز ” الرمال السوداء ” فسوف يضخ للدولة مليارات الدولارات لأنها تحتوى على 41 عنصراً تدخل في 40 صناعة متعددة منها صناعة هياكل الطائرات وصناعة السيراميك والأدوات الصحية وصناعة الحراريات وصناعة مواد الصنفرة والبويات ..كما تستخرج منها المعادن الثقيلة.

واشاد والى بتوجيهات الرئيس السيسى باستغلال ثروات مصر الطبيعية بالبدء في إنشاء مصنع لفصل الرمال السوداء بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 50 فدانا باستثمارات مشتركة بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المواد النووية .