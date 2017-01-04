رئيس إسكان النواب يشيد بقرار السيسى باستغلال الرمال السوداءالأربعاء، 4 يناير 2017 03:00 م
أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مصر تمتلك العديد من الثروات الطبيعية والكنوز التى تحتم علينا العمل والاجتهاد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسابق الزمن بإنشاء المشروعات الاستراتيجية العملاقة للنهوض بالاقتصاد القومى المصرى.
وقال والى فى بيان له اليوم انه بتوجيهات الرئيس السيسى باستغلال كنز ” الرمال السوداء ” فسوف يضخ للدولة مليارات الدولارات لأنها تحتوى على 41 عنصراً تدخل في 40 صناعة متعددة منها صناعة هياكل الطائرات وصناعة السيراميك والأدوات الصحية وصناعة الحراريات وصناعة مواد الصنفرة والبويات ..كما تستخرج منها المعادن الثقيلة.
واشاد والى بتوجيهات الرئيس السيسى باستغلال ثروات مصر الطبيعية بالبدء في إنشاء مصنع لفصل الرمال السوداء بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 50 فدانا باستثمارات مشتركة بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المواد النووية .
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
تعرف على الدولة التي تدفع رواتب شهرية للعاطلين ؟ !
بدأت فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي ...Tue, 03 Jan 2017 07:46:59 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:26:23 GMT
-
الطب الشرعي: وائل شلبي اعتاد تعاطي "الترامادول"Wed, 04 Jan 2017 11:44:02 GMT
-
غدا.. تسليم رفات 22 من ضحايا "الطائرة المصرية المنكوبة"
أعلنت مصلحة الطب الشرعى أنه سيتم غدا تسليم 22 من رفات ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة فى البحر المتوسط أثناء عودتها إلى مصر قادمة من فرنسا معظمهم من الركاب الأجانب. ...Wed, 04 Jan 2017 11:13:57 GMT
-
بالصور .. افتتاح 'الجلف' على مسرح ليسيه الإسكندرية
قال المخرج إسماعيل مختار رئيس الييت الفني للمسرح ، إن فرقة الإسكندرية المسرحية شهدت مساء امس الثلاثاء افتتاح عرضها المسرحي الجديد '' الجلف '' للمخرج محمد ...Wed, 04 Jan 2017 10:57:53 GMT
-
محامي أحمد ماهر: إخلاء سبيله خلال ساعات
أكد سيد البنا، محامي الناشط أحمد ماهر، أنه يعمل حاليًا على إنهاء إجراءات الإفراج عن موكله من النيابة العامة للحصول على صحة الإفراج، مشيرًا إلى أنه سيغادر قسم شرطة ...Wed, 04 Jan 2017 10:57:53 GMT
-
"تحدى الخير" فكرة شباب "ميت يعيش" للتكافل الاجتماعى
فكرة ابتكرها مجموعة من شباب قرية “ميت يعيش” التابعة لمركز “ميت غمر” بمحافظة الدقهلية فى دلتا مصر من أجل إعانة الفقراء وانجاز العديد من مشروعات القرية التى تحتاج ...Wed, 04 Jan 2017 10:25:49 GMT