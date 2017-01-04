"التموين" تتفق مع"البترول" على زيادة المعروض في اسطوانات البوتاجازالأربعاء، 4 يناير 2017 02:58 م
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انه تم الاتفاق مع وزارة البترول على زيادة المعروض من اسطوانات البوتاجاز يوميا بنسبة 10% ليصل المعروض الي 12 الف و 660 طن علي مستوي الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين و خاصة مع زيادة البرودة و انخفاض درجات الحرارة.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء أنه سيتم التركيز على المحافظات التي يزيد فيها الطلب علي البوتاجاز و المحافظات النائية حيث يصل إجمالي ما يتم طرحه في محافظة الوادي الجديد 158% من إجمالي المحدد وأسيوط بنسبة 127% و سيناء الشمالية بنسبة 129% و مرسي مطروح بنسبة 134% و المنيا بنسبة 114%.
وأضافت أن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أصدر تعليمات للأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات علي مستودعات البوتاجاز على مستوي الجمهورية وتخصيص مفتشين للمتابعة و الرقابة علي كل المستودعات لضمان وصول الأسطوانات بالسعر الرسمي للمواطنين و الحد من تسربها للباعة الجائلين و بيعها والتنسيق مع شركات البترول وإبلاغها بالكميات الموزعة و مراجعة الحصص باستمرار و تخصيص سيارات من الشركات المختصة بالتوزيع لإمداد أي منطقة فورا باحتياجاتها بالإضافة إلى صرف حصص يومية لسيارات الشباب الموجودة بالمحافظات لتوفير الاحتياجات حسب عدد السكان.
وأكدت الوزارة عدم وجود أي معدلات من العجز و النقص في أي محافظة مشيرة إلى أن الحملات الرقابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية لإدارة المواد البترولية بقطاع الرقابة و التوزيع علي محطات الوقود و مستودعات البوتاجاز أسفرت عن ضبط 500 محضر منها 333 محضرا بيع بأزيد و 43 محضرا لعدم وجود فواتير و 35 محضرا لتقديم بيانات خاطئة بالإضافة إلى 12 محضرا تصرف و 16 محضرا لاستخدام البوتاجاز في غير الأغراض القانونية .
ونوهت إلى أن الكميات التى تم ضبطها في المحاضر تصل إلى 299 ألف لتر بنزين و 243 ألف لتر سولار و28 ألف لتر زيوت بترولية و 93 طن غاز صب و 4 آلاف أسطوانة بوتاجاز
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