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مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة في ترعة بالمنوفية
انقلاب سيارة ‎

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة في ترعة بالمنوفية

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:41 م
وكالات

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون اليوم الأربعاء إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة أمام قرية ساحل الجوابر بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.
وتلقى مدير أمن المنوفية اللواء خالد أبو الفتوح إخطارا من مأمور مركز الشهداء بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة أمام قرية ساحل الجوابر، وانتقلت على الفور شرطة المسطحات، وتمكنت من انتشال 7 جثث مجهولة الهوية، وإنقاذ 7 مواطنين حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشهداء المركزي بواسطة 7 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.‎

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