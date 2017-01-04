أكدت وزارة العدل أن حظر النشر فى قضية الرشوة الكبرى الصادر من النائب العام يشمل حتى واقعة وفاة المستشار وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق ومايصدر عنها من تحقيقات وتقارير طب شرعى.

وطالبت الوزارة ، وسائل الإعلام بالالتزام بحظر النشر، وعدم التعرض لمساءلة قانونية.