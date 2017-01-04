 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 02:08 مساءً
روابط سريعة
العدل: حظر النشر في "رشوة مجلس الدولة" يشمل وفاة وائل شلبي
المستشار وائل شلبي‎

العدل: حظر النشر في "رشوة مجلس الدولة" يشمل وفاة وائل شلبي

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:37 م

أكدت وزارة العدل أن حظر النشر فى قضية الرشوة الكبرى الصادر من النائب العام يشمل حتى واقعة وفاة المستشار وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق ومايصدر عنها من تحقيقات وتقارير طب شرعى.

وطالبت الوزارة ، وسائل الإعلام بالالتزام بحظر النشر، وعدم التعرض لمساءلة قانونية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3