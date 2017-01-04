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محافظ الجيزة: ضبط نصف طن لحوم فاسدة أمام مزلقان "أرض اللواء"
لحوم فاسدة

محافظ الجيزة: ضبط نصف طن لحوم فاسدة أمام مزلقان "أرض اللواء"

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:39 م
وكالات

نجح حي العجوزة في ضبط سيارة لبيع اللحوم الفاسدة أمام مزلقان أرض اللواء، وتحمل شعارا مزيفا بإسم “الوطنية للأمن الغذائي”.

وقال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، إنه تم تشكيل لجنة من أجهزة التفتيش بمديريتي التموين والطب البيطري لفحص اللحوم، البالغ وزنها نصف طن، حيث تبين أنها غير صالحة للإستهلاك الأدمي وغير معروف مصدرها، وبناء عليه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة صاحب الواقعة إلى النيابة العامة.

من جانبه، قال رئيس حي العجوزة اللواء جمال الشبكشي إنه أثناء المرور الميداني لأجهزة الحي أمام مزلقان أرض اللواء تبين وجود سيارة تعرض لحوم وكبدة ولا يوجد مستندات بخصوص مصدرها.

وفي نفس السياق، ضبطت مديرية الطب البيطرى 1,4 طن دهون مفرومة ودواجن وهياكل، غير صالحة للإستهلاك الأدمي، في ثلاجة بقرية زاوية أبو مسلم بأبو النمرس، كما تم ضبط 7 اطنان دهون حيوانية ومقطعات لحوم غير صالحة بقرية شنبارى بأوسيم.

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