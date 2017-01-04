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فتحي: فوزي بجائزة أفضل لاعب بالأهلى يمثل دافعا قويا للتألق
أحمد فتحي

فتحي: فوزي بجائزة أفضل لاعب بالأهلى يمثل دافعا قويا للتألق

الأربعاء، 4 يناير 2017 02:40 م
وكالات

أبدى أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب بالنادى لعام 2016، قائلا : “حصولى على هذه الجائزة يمثل دافعا قويا بالنسبة لى للتألق خلال الفترة القادمة”.
وأكد فتحى فى تصريح لموقع النادى اليوم الأربعاء أنه لولا مساندة زملائه في الفريق لما تمكن من الظهور بشكل قوي والحصول على الجائزة وأنه يتقاسمها مع زملائه اللاعبين كما يتقاسمون كل شئ في الفريق، ووجه اللاعب الشكر للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري على مساندته وتوجيهاته المستمرة طوال الوقت، وللجماهير على دعمها الكبير له بشكل شخصي وللفريق بشكل عام.
وتعهد فتحى بأن يستمر في تقديم المزيد خلال الفترة القادمة خاصة بعد أن قدم الفريق أداء قوي في نهاية العام وأنهى الدور الأول من مسابقة الدوري في الصدارة، مشيرا إلى أن العام الماضي كان صعبا للغاية ومع ذلك نجح خلاله الفريق في استعادة لقب الدوري موضحا أن الفريق يخطط للفوز بلقب الدورى لهذا الموسم الجارس وبألقاب السوبر والكأس ودوري أبطال إفريقيا الذي يعتبر الهدف الرئيسي للفريق في الفترة المقبلة.
وشدد نجم الأهلى على أن تركيزه منصب الآن مع المنتخب الوطني في التحضير بشكل قوي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في الجابون ، وتمنى التوفيق للمنتخب في المنافسة على اللقب وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية.

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