الغردقة.. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أعمال تطوير ميناء سفاجا، أعمال تطوير الميناء بجانب افتتاح عدد من المشروعات المجمعة عبر الفيديو كونفرانس.

الطور.. تنطلق في العاشرة صباحا فعاليات مشروع تنشيط القرى المحرومة تحت شعار (حقك مسئوليتنا) بقرية الكيلو 9 بمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء سيناء، وذلك بمشاركة 500 شاب وفتاة.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق عمرو عسل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تراخيص الحديد”.

طنطا.. يفتتح محافظ الغربية اللواء أحمد صقر، في العاشرة صباحا، عددا من المشروعات بمركز كفر الزيات، تشمل مدرسة كفر الشوربجي للتعليم الأساسي، ومحطة الرفع بقرية بنوفر الرئيسية، ومحطة رفع نصر الدين الفرعية بعزبة الأدهم، ومدرسة الطالبية للتعليم الأساسي، كما يتفقد محطة رفع الصرف الصحي الفرعية لقرية بنوفر، ومستشفى الحميات بكفر الزيات.

القاهرة.. تنظم لجنة العمرانية بحزب الوفد، غدا وبعد غد، قافلة طبية للأطفال، يشرف عليها نائب رئيس اللجنة أحمد عبد التواب، وبرعاية رئيس اللجنة زينب أحمد، وإيهاب عبد المنعم السكرتير العام.

القاهرة.. ينظم اتحاد محاميي جنوب القاهرة احتفالية كبرى، في الرابعة عصرا، لتكريم أفضل المحامين المتميزين في الأداء المهني والخدمي والنقابي، بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور.

القاهرة.. تنظم كلية طب الأسنان التابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة، الدورة الثانية حول “الجديد والحديث في مجال زراعة الأسنان”.

القاهرة.. تنظم مكتبة ألف حفل توقيع ومناقشة لرواية “قتل مع سبق الحب” للكاتب مجدي كمال، في السادسة مساء بمقر المكتبة بحي المهندسين.

القاهرة.. ينظم مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء، أمسية شعرية وغنائية لعدد من شعراء الأقاليم، ويستضيف المركز نخبة من شعراء الأقاليم المتميزين، يصاحبهم بالغناء المطرب والمنشد محمود عرفة من الإسكندرية.

القاهرة.. يزور الدكتور فالح عبد الله العزب، وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بدولة الكويت، جامعة القاهرة، صباح غد الخميس، ويستقبله خلال الزيارة رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار.

القاهرة.. ينظم المتحف المصري بالتحرير، في السادسة مساء، جولة إرشادية للزائرين المصريين، في تقليد جديد لتشجيع المصريين على زيارة المتحف المصري بالتحرير ليلاً.

القاهرة.. تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور محمود الضبع، ندوة بعنوان “المرأة في العصر المملوكي”، غدا في الثانية عشرة ظهرًا، بمقر الهيئة بالكورنيش.

القاهرة.. تقدم فرقة أوبرا القاهرة، أمسية مع موتسارت وبوتشيني ومؤلفات أخرى في “ميدان الأوبرا” على مسرح الجمهورية بعابدين، في تمام الساعة الثامنة مساء.

القاهرة.. يحيي ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، حفلا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء.

القاهرة.. يقيم بيت الغناء العربي “قصر الأمير باشتاك”، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، صالون مقامات، والذي يحتفل برائد آلة التشيللو في مصر الفنان القدير والمايسترو عماد عاشور، في الثامنة مساء.

القاهرة.. تبدأ فرقة “الطنبورة” البورسعيدية، أولى حفلات مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية للعام الجديد، على مسرح الضمة المستقل التابع للمركز بحي عابدين.

القاهرة.. تقيم دار ابن رشد حفل توقيع ومناقشة ديوان “شرقية الطباع” للدكتورة رباب الشيتي، في السادسة مساء، بمكتبة مصر الجديدة.

القاهرة.. ينظم معرض عرائس الساقية، حفلا موسيقيًا بعنوان “أم كلثوم تعود من جديد”، ويقدم خلاله أغنية “ظلمنا الحب” و”ألف ليلة وليلة” في السادسة مساءً، بقاعة الحكمة بالساقية.

القاهرة.. تقيم دارك للنشر والتوزيع حفل إطلاق وتوقيع رواية “أموات يرزقون” للكاتب الشاب بهاء حجازي، في السادسة مساء بمكتبة أقلام عربية.

القاهرة.. تبدأ في قصر الأمير طاز، في السابعة مساء، فعاليات الصالون الشهري مصر المبدعة، وعنوان صالون هذا الشهر “في مدح عيسى ومحمد”.

القاهرة.. يزور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، معسكر المنتخب الوطني في استاد القاهرة، بعد انضمام المحترفين إلى المعسكر.

القاهرة.. يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا في الواحدة ظهرا، لمناقشة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين مواليد 99 و2002 ومنتخب المحليين، وتحديد موقف رضا البلتاجي من الاستقالة من رئاسة لجنة الحكام، وتحديد رئيس بعثة المنتخب في الجابون، وأيضاً الأعضاء المرافقين لبعثة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017.