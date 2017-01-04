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اتحاد المثقف العام العراقي يكرم كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر

اتحاد المثقف العام العراقي يكرم كتاب مصر

الأربعاء، 4 يناير 2017 12:19 ص
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يُقام بمقر اتحاد كتاب مصر بالزمالك، وبالتعاون مع اتحاد المثقف العام العراقي اليوم الأربعاء، حفل تكريم أربعة شعراء مصريين وكاتبتين والشعراء هم أشرف قاسم ومحمد الشحات وزينهم البدوي وخيرية صابر والكاتبتان الدكتورة سميرة شرف ومنى منصور.

يأتي ذلك بحضور الشاعر رجب الشيخ ممثل اتحاد المثقف العام العراقي والشعراء العراقيين جواد غلوم وعبد الجليل البيضاني وعبد الفتاح المطلبي، وسيد ناصر النوري.

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