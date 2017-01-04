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تعطل المواصلات العامة في إسرائيل بسبب إضراب سائقي الأتوبيسات
اتوبيس اسرائيلي

تعطل المواصلات العامة في إسرائيل بسبب إضراب سائقي الأتوبيسات

الأربعاء، 4 يناير 2017 12:03 ص
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أعلن سائقو الأتوبيسات في إسرائيل اليوم الأربعاء، الإضراب عن العمل، ما أسفر عنه تعطيل خطوط المواصلات العامة التابعة لشركة إيجد في القدس ومحيطها اعتبارا من فجر اليوم.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن هذا الإضراب تحذير أعلنه السائقون على خلفية نزاع العمل في الشركة، وسيستمر الإضراب يوما واحدا.

ويذكر أن “إيجد” هي شركة مواصلات عامة إسرائيلية، وهي جمعية تعاونية مملوكة لأعضائها، وتدير وسائل النقل العام في إسرائيل، خاصة الحافلات.

وتعد أكبر مشغل وسائل النقل العام في إسرائيل، وواحدة من أكبر وسائل النقل العام في العالم، وتصل خطوط الشركة إلى مفرق إل-عال في شارع رقم 40، على بُعد نحو 5 كيلو مترات من مطار بن جوريون.

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