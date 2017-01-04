فكرة ابتكرها مجموعة من شباب قرية “ميت يعيش” التابعة لمركز “ميت غمر” بمحافظة الدقهلية فى دلتا مصر من أجل إعانة الفقراء وانجاز العديد من مشروعات القرية التى تحتاج الى تضافر الجهود الذاتية من اجل انجازها .

الفكرة تقوم على “تحدى الخير” .. وهو عبارة عن بوست على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يكتبه شخص ما من شباب القرية وعلى اساس عدد اللايك والكومنت والشير والمحدد جنيه لكل منهم يتبرع صاحب البوست بقيمة اللايك والكومنت والشير لصالح صندوق القرية لخدمة مشروعاتها وفقراؤها ، وعندما ينتهى الوقت المحدد للتحدى وجمع التبرع يختار صاحب البوست خمسة آخرين من المعلقين على البوست للقيام بهذا ، وهكذا حتى يتم التبرع على أوسع نطاق ، وخاصة ان الجمعية مشهرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى .

يقول ياسر لخم “محاسب” واحد أبناء القرية ان الفكرة تقوم على تدعيم التكافل الاجتماعى بين ابناء القرية وخاصة الشباب الواعى بهموم قريته مما يشجع على فعل الخير والتسابق فيه بلا أى أعباء على اى أحد .