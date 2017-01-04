قترحت الحكومة المصرية عقد اجتماع مع السودان وإثيوبيا من أجل استكمال محادثات سد النهضة المتنازع عليه، وذلك خلال قمة الاتحاد الإفريقية التي ستعقد الشهر الحالي، بحسب صحيفة “سودان تريبيون” السودانية.

وأوضحت الصحيفة، أن القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي سوف تعقد في أديس أبابا في الفترة بين 22 إلى 31 يناير.

وبحسب الصحيفة فإن الخارجية المصرية تأمل في أن تشهد هذه القمة عقد اجتماعات جانبية بين الحكومات الثلاثة لمتابعة المحادثات عن سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه من المتوقع أن يوفر الدعم السياسي المطلوب من أجل المحادثات التقنية المتعلقة بالسد.