تفقد عضو لجنة النفط والطاقة الدكتور جمال المحمداوي حقل السيبة الغازي الذي يقع ضمن جولات التراخيص الثالثة، حيث تشرف على إنشاء محطة الإنتاج المركزية للحقل شركة بتروجيت المصرية، نسبة انجاز المحطة بحدود (65%).

وتم عقد اجتماع استعرضت الشركة المنُفذِة خلاله أهم الأعمال التي تقوم بها في الحقل والمراحل التي وصلت اليها لإكمال المحطة الرئيسية.

وأكد المحمداوي على “ان محطة السيبة الغازية ستسهم في رفد محطات الكهرباء الوطنية والمعامل الصناعية ،وان نسبة انجاز المحطة لنهاية العام 2016 وصلت بحدود (65%) وستسهم المحطة في حال إكمالها الى تحقيق انتاجية بمقدار 100 مقمق/يوم بموجب العقد الموقع “.

وتابع “سيشهد عام 2017 إكمال الموديل الديناميكي (المكمني) للحقل وإكمال خطة التطوير النهائية وحفر آبار تطويرية (أنتاجية) عدد/4 لدعم و زيادة معدلات الإنتاج الأولي في الحقل وتقييم جميع المكامن النفطية أو الغازية في البئر “.

يذكر ان محطة السيبة الغازية يبعد مسافة (30) كم باتجاه الجنوب الشرقي عن مركز مدينة البصرة طول الحقل بحدود (21) كم و عرضه (6 - 13) كم و مساحته الكلية بحدود (252) كم، وهو من الحقول التي احيلت ضمن جولة التراخيص النفطية الثالثة وهو مستثمر من قبل شركة بتروجيت المصرية.