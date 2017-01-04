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إعادة عرض "بدر البدور" علي مسرح متروبول
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إعادة عرض "بدر البدور" علي مسرح متروبول

الأربعاء، 4 يناير 2017 11:52 ص
محيط - شيماء فؤاد

قال الفنان حسن يوسف مدير المسرح القومى للأطفال التابع للبيت الفنى للمسرح إن الفرقة تستعد حاليا لإعادة تقديم العرض المسرحى “بدر البدور و البير المسحور” اعتبارا من غد الخميس 5 يناير 2017 في السابعة النصف مساء ، على خشبة مسرح متروبول ، ضمن خطة عروض إجازة منتصف العام الدراسي .

يذكر ان العرض قدم للمرة الاولي علي مسرح متروبول ” عبد المنعم مدبولى ” نهاية عام 2012 . “بدر البدور و البير المسحور” انتاج المسرح القومى للطفل ، بطولة الفنانة عزة لبيب ، مى الغيطى ، هادى بركات ، واطفال ورشة الطفل بالمسرح القومى للطفل ، ديكور فيليب بولس ، تأليف د سهام عبد السلام واخراج باسم قناوى.

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