محافظ القاهرة: تقييم شهرى لمستوى النظافة بالأحياء من خلال لجان متخصصةالأربعاء، 4 يناير 2017 12:06 ص
قال محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد إنه سيتم إجراء تقييم شهري لكافة أحياء المحافظة من خلال لجان متابعة متخصصة، مع صرف حوافز للمجتهدين، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة الفروق بين الأحياء من حيث كثافة السكان ومساحة الأحياء، وكذلك بين الأحياء الراقية والشعبية.
وأضاف المحافظ في تصريح اليوم الأربعاء أن هناك جهودا تُبذل لتحسين مستوى خدمة النظافة ببعض الأحياء والميادين والشوارع الرئيسية، وإن كان هناك بعض الأحياء الأخرى التي لم ترقى إلى المستوى الذي يأمله المواطن.
وأشار إلى أنه تم وضع معايير لتقييم أداء الأحياء طبقا لنسب التنفيذ لكل معيار، أهمها نظافة الشارع وتشمل إزالة المخلفات والكتابة على الأسوار وتخطيطه مروريا وحالة الأرصفة ودهانها مع غسيل الشارع وتنسيقه بالكامل، وعدد المحلات الملتزمة بوضع كاميرات التصوير وصناديق القمامة وحجم المحاضر المحررة ضد غير الملتزمين بتنفيذ قرار المحافظ بوضع الكاميرات والصناديق، وحجم تحصيل المبالغ المالية للغرامات المقررة.
وأوضح عبد الحميد أن التقييم يشمل أيضا مدى استجابة الحي لشكاوى المواطنين سواء المقدمة باليد بالأحياء أو من خلال أي وسائل أخرى بالبريد أو إلكترونيا أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة والرد عليها بالإضافة إلى قدرة رئيس الحي على مشاركة الأهالي والجمعيات الأهلية لتنفيذ خطط الحي في الارتقاء به والحفاظ على ما يتم من أعمال، ومتابعة أجهزة الحي لحالة النظافة خاصة أمام المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ومتابعة بدء ورديات النظافة مبكرا، وكذلك الاعتناء بالمسطحات الخضراء والحدائق والعمل على زيادة زراعة الأشجار والمساحات الخضراء.
ولفت إلى أن التقييم يشمل أيضا جهود الأحياء في رفع السيارات المهملة وعدم سير التوك توك بنطاق الأحياء بخلاف رفع كافة الإشغالات وإلزام المحلات بالمساحات المخصصة لها، وإخلاء الأرصفة للمشاة مع رفع سلاسل الحديد والمواسير وخلافه من أحجار أو إطارات كاوتش مما يستخدمه البعض لحجز أماكن انتظار لسياراتهم.
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