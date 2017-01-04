أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي بالأرقام، خسائر تنظيم “داعش” في نينوى بضربات نوعية سددتها طائرات القوة الجوية العراقية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الخلية في بيان لها الأربعاء، أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت سلسلة ضربات نوعية دمرت فيها مواقع لتنظيم “داعش” وألحقته خسائر كبيرة في الموصل شمال العراق، من خلال تعاون مديرية الاستخبارات العسكرية وقيادة عمليات “قادمون يا نينوى”.

وعددت الخلية في بيانها، مواقع الضربات والخسائر التي تكبدها تنظيم “داعش” في الموصل مركز نينوى، ومن بينها تدمير مقر وبرج اتصالات لتنظيم “داعش” في منطقة حاوي الكنيسة الجانب الأيمن. كما دمرت الطائرات العراقية، ثلاثة مخازن في الجانب الأيمن من الموصل، الأول للأسلحة لـ”داعش”، في حي المامون والثاني للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في قرية البوسيف، والثالث للعتاد والأسلحة في حي المنصور قرب دورة السواس.

وأيضا ً دمرت الطائرات، معمل تفخيخ للعجلات في قضاء تلعفر الحي العسكري، ومعمل لصناعة الصواريخ وقنابر الهاون في الأيمن.

كما قصفت القوة الجوية ثلاث سيارات مفخخة (شاحنة قلاب، وخلاطة سمنت، كيا براد) ودمرتها بالكامل في طريق تلعفر — العياضية داخل حقل دواجن، غرب الموصل. وضربت طائرات القوة الجوية، معملين لصناعة قنابر الهاون في تلعفر — حي المثنى، في غرب الموصل، وأسفر القصف عن تدمير المعملين.

وكذلك دمر الطيران العراقي مخزنا للأسلحة والعتاد في ناحية القيروان المعروفة بـ”بليج” التابعة لقضاء البعاج في غرب الموصل.

واختتمت الخلية بيانها، بالإشارة إلى ضرب سبع سيارات وشفلين مدرعين لتنظيم “داعش” في قرية عين طلاوي قرب مركز تعلفر غربي الموصل شمال البلاد، من قبل الطيران العراقي.