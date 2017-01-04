بالأرقام .. الطيران العراقي يلحق "داعش" خسائر فادحةالأربعاء، 4 يناير 2017 12:00 ص
أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي بالأرقام، خسائر تنظيم “داعش” في نينوى بضربات نوعية سددتها طائرات القوة الجوية العراقية، اليوم الأربعاء.
وأوضحت الخلية في بيان لها الأربعاء، أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت سلسلة ضربات نوعية دمرت فيها مواقع لتنظيم “داعش” وألحقته خسائر كبيرة في الموصل شمال العراق، من خلال تعاون مديرية الاستخبارات العسكرية وقيادة عمليات “قادمون يا نينوى”.
وعددت الخلية في بيانها، مواقع الضربات والخسائر التي تكبدها تنظيم “داعش” في الموصل مركز نينوى، ومن بينها تدمير مقر وبرج اتصالات لتنظيم “داعش” في منطقة حاوي الكنيسة الجانب الأيمن. كما دمرت الطائرات العراقية، ثلاثة مخازن في الجانب الأيمن من الموصل، الأول للأسلحة لـ”داعش”، في حي المامون والثاني للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في قرية البوسيف، والثالث للعتاد والأسلحة في حي المنصور قرب دورة السواس.
وأيضا ً دمرت الطائرات، معمل تفخيخ للعجلات في قضاء تلعفر الحي العسكري، ومعمل لصناعة الصواريخ وقنابر الهاون في الأيمن.
كما قصفت القوة الجوية ثلاث سيارات مفخخة (شاحنة قلاب، وخلاطة سمنت، كيا براد) ودمرتها بالكامل في طريق تلعفر — العياضية داخل حقل دواجن، غرب الموصل. وضربت طائرات القوة الجوية، معملين لصناعة قنابر الهاون في تلعفر — حي المثنى، في غرب الموصل، وأسفر القصف عن تدمير المعملين.
وكذلك دمر الطيران العراقي مخزنا للأسلحة والعتاد في ناحية القيروان المعروفة بـ”بليج” التابعة لقضاء البعاج في غرب الموصل.
واختتمت الخلية بيانها، بالإشارة إلى ضرب سبع سيارات وشفلين مدرعين لتنظيم “داعش” في قرية عين طلاوي قرب مركز تعلفر غربي الموصل شمال البلاد، من قبل الطيران العراقي.
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
تعرف على الدولة التي تدفع رواتب شهرية للعاطلين ؟ !
بدأت فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي ...Tue, 03 Jan 2017 07:46:59 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:26:23 GMT
-
لإسعاد عشاقه.. إبداعات الرسام الهولندى "رامبرانت" في محطات المترو الفرنسية
لجأ مدير متحف “جاك مارت أندريه” للفنون إلى فكرة مبتكرة بوضع إبداعات الرسام الهولندى “رامبرانت” في عدد من محطات المترو في باريس، لإمتاع عشاقه بهذه الأعمال. وقد ...Wed, 04 Jan 2017 09:56:13 GMT
-
"الفيلق الخامس اقتحام"..محاولة روسية جديدة لإنعاش جيش النظام السوري
يكثف النظام السوري بشكل كبير على مختلف الأصعدة، من حملته الدعائية لفيلق عسكري جديد باسم “الفيلق الخامس اقتحام”، يهدف من خلاله إلى تجميع المجموعات المسلحة المحلية ...Wed, 04 Jan 2017 09:56:13 GMT
-
24 يناير.. النظر في دعوى "العفو الشامل" عن مبارك
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تحديد جلسة 24 يناير الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من إحسان محرم محمد محرم. والدعوى تطالب باستصدار توصية لرئاسة ...Wed, 04 Jan 2017 09:42:54 GMT
-
"الصحة" الكويتية بصدد إقرار زيادة رسوم الخدمات الصحية المُقدمة للوافدين
أكدت مصادر في وزارة الصحة الكويتية أن الوزارة بصدد اتخاذ قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، على أن يكون التطبيق قريبا. وكشفت المصادر، في تصريح لصحيفة ...Wed, 04 Jan 2017 09:42:54 GMT
-
«شعبة الأدوية»: مخزون المواد الخام قليل.. وسنمر بمرحلة اختناقWed, 04 Jan 2017 09:42:54 GMT