كليب نجاة الصغيرة "كل الكلام" يتخطى الـ100 ألف مشاهدة على يوتيوب

تخطى كليب “كل الكلام” للمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة الـ100 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحه على موقع يوتيوب الاثنين الماضى، حيث نال إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى. الكليب من كلمات الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان طلال وتوزيع يحيى الموجى، ومن إخراج هانى لاشين.

وكلمات الأغنية تقول: كل الكلام قلناه.. وادينا زى ما احنا.. لو يوم جميل عشناه.. كانت هانت جروحنا.. حبيبى إنت غاوي.. دايماً تقول كلام.. لو الكلام بيداوى.. ليه حاسة بالأم؟.. كل الكلام قلناه.. إن كان على العتاب.. عاتبتك لما دبت.. لا جرح قلبى طاب.. حبيبى ولا إنت توبت.

يُذكر أن مراحل العمل فى الأغنية من تسجيل الصوت والألحان والوتريات تمت فى عدة مواقع واستوديوهات مُتخصصة بين مصر وفرنسا واليونان، كما أن آخر تعاون فنى بين الأبنودى ونجاة كان فى أغنية “عيون القلب”، والتى حققت نجاحا منقطع النظير وقت إطلاقها.