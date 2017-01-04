النيابة تباشر التحقيق في واقعة مقتل صاحب "محمصة" الإسكندرية عقب ضبط المتهمالأربعاء، 4 يناير 2017 11:49 ص
تباشر نيابة الإسكندرية ، التحقيق في واقعة مقتل صاحب محمصة بالإسكندرية، عقب ألقاء القبض علي المتهم الرئيسي بالواقع.
كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية ، قد تلقي إخطاراً بقيام شخص مجهول الهوية بذبح يوسف لمعى، صاحب محمصة «رويال» بشارع خالد بن الوليد بمنطقة «سيدى بشر»، وانتقل اللواء عادل التونسى، مدير الأمن، وقيادات المديرية لمكان الحادث، وتوجه فريق من النيابة العامة لمعاينة المكان وقررت النيابة التحفظ على جميع كاميرات المراقبة وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحصها، وتشريح جثة المجنى عليه.
وأظهرت كاميرات المراقبة ملابسات الحادث، وتبين أن القاتل ملتحٍ، يرتدى معطفاً أصفر اللون، وباغت الضحية أثناء جلوسه على مقعد لتدخين الشيشة، بالذبح من الخلف مستخدماً سكيناً، وبينت الكاميرا محاولة الضحية المقاومة، لكن القاتل قام بتمرير السكين على رقبته مرتين حتى سقط على الأرض وفر المتهم هارباً.
وعقب ظهور ملامح القاتل بوضوح فى الكاميرات وزع ضباط مباحث الإسكندرية صورته على فرق البحث والأكمنة الثابتة والمتحركة للتحرى حوله، وقال مصدر أمنى، إن قوات الأمن حددت هوية المتهم ويدعى «عادل. م. س»، 50 عاماً، بائع حلوى بموقف العوايد، من أهالى محافظة كفر الشيخ، مضيفاً أن القوات كثفت جهودها لضبط المتهم وكشف ملابسات القضية فور انتهاء التحريات اللازمة.
عقب ذلك خرجت مأمورية أمنية وتمكنت من ألقاء القبض علي المتهم.
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