لجأ مدير متحف “جاك مارت أندريه” للفنون إلى فكرة مبتكرة بوضع إبداعات الرسام الهولندى “رامبرانت” في عدد من محطات المترو في باريس، لإمتاع عشاقه بهذه الأعمال.

وقد نجح أندريه فى جمع 50 لوحة من أشهر لوحات الفنان، والتي تنوعت ما بين أعمال البورتريه والنحت والتصوير، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

جدير بالذكر أنه تم بيع 3 لوحات للفنان الهولندي من الأعمال التي تم عرضها فى محطات المترو، مما شجع المسئولين على تكرار هذه التجربة الفريدة في محطات أخرى.