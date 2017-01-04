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لإسعاد عشاقه.. إبداعات الرسام الهولندى "رامبرانت" في محطات المترو الفرنسية
الفنان رامبرانت

لإسعاد عشاقه.. إبداعات الرسام الهولندى "رامبرانت" في محطات المترو الفرنسية

الأربعاء، 4 يناير 2017 11:44 ص
وكالات

لجأ مدير متحف “جاك مارت أندريه” للفنون إلى فكرة مبتكرة بوضع إبداعات الرسام الهولندى “رامبرانت” في عدد من محطات المترو في باريس، لإمتاع عشاقه بهذه الأعمال.
وقد نجح أندريه فى جمع 50 لوحة من أشهر لوحات الفنان، والتي تنوعت ما بين أعمال البورتريه والنحت والتصوير، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
جدير بالذكر أنه تم بيع 3 لوحات للفنان الهولندي من الأعمال التي تم عرضها فى محطات المترو، مما شجع المسئولين على تكرار هذه التجربة الفريدة في محطات أخرى.

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