أصيب عمدة مدينة بانتشيهوا بمقاطعة سيتشوان فى جنوب غرب الصين، ورئيس الحزب الشيوعى الصينى الحاكم بالمدينة عندما أطلق عليهما مسئول محلي كبير الرصاص اليوم الأربعاء.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد كان عمدة المدينة لي جيان تشين والمسئول الحزبى تشانغ يان وسط اجتماع في مركز المؤتمرات المحلى عندما اقتحم تشن تشونج، مدير مكتب الأراضي والموارد في المدينة، المكان واطلق عليهما الرصاص ثم انتحر.

وأفادت الأنباء بأن حالة الضحيتين مستقرة وأنه ليس هناك خوفا على حياتهما.

وحتى الآن لا يزال السبب وراء الحادث غامضا وقد بدأت السلطات التحقيق فى ملابساته.