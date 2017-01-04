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الجيش التركي يدمر أهدافا لحزب العمال الكردستاني على الحدود مع سوريا
حرس الحدود التركي

الجيش التركي يدمر أهدافا لحزب العمال الكردستاني على الحدود مع سوريا

الأربعاء، 4 يناير 2017 12:00 ص
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أعلن الجيش التركي، أن مقاتلاته شنت سلسلة غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني بجبال الأمانوس بمحافظة لواء إسكندرون، الحدودية مع سوريا.

وقال الجيش، في بيان اليوم الأربعاء: “إن المقاتلات دمرت 6 أهداف بمواقع الحزب”.

ويشن الجيش التركي غارات مستمرة على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه السلطات التركية كجماعة إرهابية، وعلى الجانب الآخر يتبنى الحزب عدة عمليات وهجمات في المدن التركية.

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