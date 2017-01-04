الجيش التركي يدمر أهدافا لحزب العمال الكردستاني على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش التركي، أن مقاتلاته شنت سلسلة غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني بجبال الأمانوس بمحافظة لواء إسكندرون، الحدودية مع سوريا.

وقال الجيش، في بيان اليوم الأربعاء: “إن المقاتلات دمرت 6 أهداف بمواقع الحزب”.

ويشن الجيش التركي غارات مستمرة على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه السلطات التركية كجماعة إرهابية، وعلى الجانب الآخر يتبنى الحزب عدة عمليات وهجمات في المدن التركية.