ارتفعت القيمة التسوقية للنجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وروما الإيطالي، بمقدار 3 ملايين يورو، خلال الموسم الجاري، بعد الأداء المتميز الذي قدمه مع النادي الإيطالي.

ووفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي، فإن القيمة السوقية لمحمد صلاح في سوق الانتقالات العالمية، ارتفعت إلى 30 مليون يورو، ما يوازي 600 مليون جنيه مصري، وذلك بمقدار 10 ملايين يورو، منذ انتقاله لصفوف “زعيم العاصمة الإيطالية”، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، عام 2015.

يُذكر أن صلاح توج بجائزة “جلوب سوكر” العالمية لأفضل لاعب عربي في عام 2016، كما تم اختياره أفضل لاعب في نادي روما الإيطالي عن العام ذاته.