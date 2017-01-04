لقى 7 أشخاص مصرعهم في حريق شب بدار لرعاية المسنين في مقاطعة جيلين بشمال شرق الصين صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد تليفزيون الصين المركزي بأنه كان هناك 39 شخصا، بداخل الدار عندما اندلع الحريق، وأن قوات الإطفاء تمكنت من إخماده وتم إنقاذ 32 منهم، ومازالت التحقيقات جارية حاليا لمعرفة أسباب ما حدث.

يشار إلى أن الصين تعد صاحبة العدد الأكبر من كبار السن عالميا حيث يوجد بها حاليا أكثر من 220 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 60 أو أكبر، ممثلين نسبة 16 فى المائة من إجمالي تعداد السكان، وتتوقع الصين أن يصل عدد مواطنوها الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما نحو 240 مليون نسمة بحلول عام 2020.

وكان ليو تشيان، نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للصحة وتنظيم الأسرة، كشف خلال مؤتمر حول الصحة عقد فى شهر أكتوبر الماضي أن عدد المسنين سيشكل 17 فى المائة من تعداد السكان فى الصين بحلول عام 2020.

وفى مايو الماضي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تقديم رعاية أفضل للسكان المتقدمين في السن بأنحاء البلاد، وذلك خلال حضوره اجتماعا لأعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي بشأن وضع ومستقبل مجتمع كبار السن.

جدير بالذكر أنه كان وقع حريق في دار لرعاية المسنين في مقاطعة خنان في وسط الصين فى شهر مايو من عام 2015 وقتل فيه وقتها 38 شخصا.