صدرت مؤخرا عن دار ابن رشد الطبعة الثانية من كتاب “أيام محمد علي” للكاتب الراحل محمد حاكم بتقديم للدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق.

الكتاب يتناول بالدراسة وبالوثائق حياة المدينة والقرية في أيام محمد علي وما شابها من اختلاف كبير أدى إلى نشوء فكرة الطبقية من خلال التمايز الاجتماعي الذي كان يحدث وقتها والفرق الذي صنعته القوانين التي صدرت وقتها في توزيع فرص الحياة بين الفلاح ومن يرأسه ومن يرأس مرؤوسه حتى نصل إلى أعلى الطبقات، وذلك من خلال التوزيع غير العادل للأرض ومواردها، مما أوجد طبقة “المعدمين” واستغلالهم في ما يسمى وقتها بالسخرة.

ويطرح المؤلف العلاقة الحديثة والاختلاف بين مفهوم القرية والمدينة، الذي وقع فيه علم الاجتماع من فرضية أنهما وحدتان اجتماعيتان مستقلتان.

كما يقدم الكتاب فكرة استحواذ المدينة وسيطرتها على القرية من خلال وسائل الإنتاج وعلاقات السلطة واستبعاد المواطن البسيط، “المعدم” من الخطاب الحكومي .