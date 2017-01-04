رغم رحيل الشاعر الغنائي الفرنسي بيير بارو في 1966 - مؤلف الأغنية الشهيرة “الدراجة” التي تغنى بها المطرب الفرنسى الشهير إيف مونتان فى فيلم “رجل وامرأة” عام 1968، للمخرج كلود ليلوش، احتفل أصدقاؤه بمرور 50 عاما على إقامته ستوديو “سارافا” الخاص به، وكان مؤلف الأغاني الفرنسي بيير بارو قد تجول فى أنحاء العالم – ما بين البرازيل واليابان - بحثا عن مصادر لاستلهام معاني أغانيه، ليتقابل مع النجمة الفرنسية أنوك ايمييه بطلة فيلم “رجل وامرأة” وتزوجها لمدة ثلاث سنوات.

وقد سجل فى الأستوديو الخاص به أشهر أغانيه إلى جانب أغاني الجيل الجديد من المطربين الشباب، وقد صدر بهذه المناسبة ألبوم بعنوان “50 سارافا” والذي يتناول تاريخ الأغنية الفرنسية فى حقبة الستينات، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.