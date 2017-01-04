القوى العاملة: تطوير منظومة تدريب طلاب الجامعة العماليةالأربعاء، 4 يناير 2017 11:33 ص
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، دعم الجامعة العمالية من خلال تحسين وتطوير أداء نظام التعليم بها، بتطوير منظومة تدريب الطلاب، بالتعاون مع مشروع “تيفت”، للوصول إلى مخرجات ذات ضمان جودة أعلي، وذلك اعتبارا من العام الدارسي 2017 /2018 لتخريج طالب متكامل بشعب الجامعة، تكنولوجيا وصناعيا وفندقيا، بحيث يكون قادرا علي التنافس في سوق العمل الداخلي والخارجي.
ورحب وزير القوى العاملة بعقد بروتوكول تعاون مشترك مع مشروع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني المرحلة الثانية “####TVET II####”، على أن يشمل البروتوكول التعاون مع المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية لتطوير شعبة الفندقة وتدريب طلابها والفنيين علي المعدات الفندقية، وتطوير المبنى الإقامي الذي يضم 122 غرفة ومطبخ ومطعم، وتزويدهم بالمعدات اللازمة، مشيرا إلي أن هذا المشروع يأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، والذي يستهدف تحسين وتطوير أداء نظام التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاته في مصر، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب وزيادة القدرة التنافسية وفقا لواقع الاقتصاد المصري الحالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومدير برنامج دعم مشروع إصلاح التعليم الفني الدكتور إيهاب شوقي، والدكتورة سها فرج، مدير برنامج السياحة في المشروع، وبحضور عبد الفتاح إبراهيم المشرف العام على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية ونائب رئيس اتحاد العمال، واللواء دكتور علاء الدين مدير عام المؤسسة، والدكتور ياسر إبراهيم أستاذ السياحة بجامعة حلوان، وعميد الفندقة بالجامعة العمالية.
وفي نفس السياق طالب ممثلي المشروع دعم الوزارة في تنظيم عمل وتقنين أوضاع 1900 عامل يعملون في منطقة الأهرامات السياحية، من خلال إنشاء لجنة مهنية لهم تابعة للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم باعتبارهم عمالة غير منتظمة أولى بالرعاية، وذلك لتنظيم عملهم وتعاملهم مع السياح، حيث أبدى الوزير استعداده للتعاون في هذا الملف ودعمه لدى الوزارات المعنية.
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