أكدت مصادر في وزارة الصحة الكويتية أن الوزارة بصدد اتخاذ قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، على أن يكون التطبيق قريبا.

وكشفت المصادر، في تصريح لصحيفة “الرأي” نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الزيادة باتت أمرا حتميا، لكنها لن تفوق أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، وقد تقلّ عنها بنسبة 20%.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة دراسة زيادة الرسوم كانت قد انتهت من عملها ورفعت تقريرها إلى وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي، غير أن البت في تطبيقها تأجل.

وشددت المصادر على أن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين قادمة، بل أن الأمر بات قاب قوسين أو أدنى، نظرا لصعوبة استمرار رسوم الخدمات الصحية الحكومية على قيمتها الحالية، التي لا تتناسب بحال من الأحوال مع الأسعار الحقيقية للخدمة، خصوصا أن الرسوم الحالية التي يتم تحصيلها من الوافدين تقل بشكل كبير عن نظيرتها في القطاع الخاص .

وفي ذات السياق، أوضحت المصادر أن هناك حالات ستقدم لها الخدمات العلاجية مجانا، وتشمل الطوارئ والحوادث، أما صور الأشعة النووية مثلا فستكون أقل بخمسين في المئة من تكلفتها على وزارة الصحة كونها غير موجودة في القطاع الخاص.

وعن المبررات الكامنة وراء قرار زيادة الرسوم، لفتت المصادر إلى أن اللجنة المختصة درست وعلى مدى فترة طويلة رسوم الأشعة والأشعة النووية والمختبرات على الوافدين وقارنتها بأسعار القطاع الخاص ووجدت فارقا كبيرا، كما تبين لها أن قيمة التكاليف التشغيلية المخبرية أو الإشعاعية على وزارة الصحة، بعد استقطاع العائد من الرسوم، أعلى بكثير من قيمة التكاليف في القطاع الخاص لذلك ومن منطلق سياسة الترشيد كان لابد بعد دراسة متأنية ومستفيضة من رفع رسوم الخدمات الصحية التي تقدم للوافدين، والتي ستقل من دون شك عن الرسوم التي يتقاضاها القطاع الخاص عن الخدمات نفسها التي يقدمها إلى الوافدين.