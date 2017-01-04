"الصحة" الكويتية بصدد إقرار زيادة رسوم الخدمات الصحية المُقدمة للوافدينالأربعاء، 4 يناير 2017 11:37 ص
أكدت مصادر في وزارة الصحة الكويتية أن الوزارة بصدد اتخاذ قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، على أن يكون التطبيق قريبا.
وكشفت المصادر، في تصريح لصحيفة “الرأي” نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الزيادة باتت أمرا حتميا، لكنها لن تفوق أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، وقد تقلّ عنها بنسبة 20%.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة دراسة زيادة الرسوم كانت قد انتهت من عملها ورفعت تقريرها إلى وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي، غير أن البت في تطبيقها تأجل.
وشددت المصادر على أن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين قادمة، بل أن الأمر بات قاب قوسين أو أدنى، نظرا لصعوبة استمرار رسوم الخدمات الصحية الحكومية على قيمتها الحالية، التي لا تتناسب بحال من الأحوال مع الأسعار الحقيقية للخدمة، خصوصا أن الرسوم الحالية التي يتم تحصيلها من الوافدين تقل بشكل كبير عن نظيرتها في القطاع الخاص .
وفي ذات السياق، أوضحت المصادر أن هناك حالات ستقدم لها الخدمات العلاجية مجانا، وتشمل الطوارئ والحوادث، أما صور الأشعة النووية مثلا فستكون أقل بخمسين في المئة من تكلفتها على وزارة الصحة كونها غير موجودة في القطاع الخاص.
وعن المبررات الكامنة وراء قرار زيادة الرسوم، لفتت المصادر إلى أن اللجنة المختصة درست وعلى مدى فترة طويلة رسوم الأشعة والأشعة النووية والمختبرات على الوافدين وقارنتها بأسعار القطاع الخاص ووجدت فارقا كبيرا، كما تبين لها أن قيمة التكاليف التشغيلية المخبرية أو الإشعاعية على وزارة الصحة، بعد استقطاع العائد من الرسوم، أعلى بكثير من قيمة التكاليف في القطاع الخاص لذلك ومن منطلق سياسة الترشيد كان لابد بعد دراسة متأنية ومستفيضة من رفع رسوم الخدمات الصحية التي تقدم للوافدين، والتي ستقل من دون شك عن الرسوم التي يتقاضاها القطاع الخاص عن الخدمات نفسها التي يقدمها إلى الوافدين.
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
تعرف على الدولة التي تدفع رواتب شهرية للعاطلين ؟ !
بدأت فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي ...Tue, 03 Jan 2017 07:46:59 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:26:23 GMT
-
لإسعاد عشاقه.. إبداعات الرسام الهولندى "رامبرانت" في محطات المترو الفرنسية
لجأ مدير متحف “جاك مارت أندريه” للفنون إلى فكرة مبتكرة بوضع إبداعات الرسام الهولندى “رامبرانت” في عدد من محطات المترو في باريس، لإمتاع عشاقه بهذه الأعمال. وقد ...Wed, 04 Jan 2017 09:56:13 GMT
-
"الفيلق الخامس اقتحام"..محاولة روسية جديدة لإنعاش جيش النظام السوري
يكثف النظام السوري بشكل كبير على مختلف الأصعدة، من حملته الدعائية لفيلق عسكري جديد باسم “الفيلق الخامس اقتحام”، يهدف من خلاله إلى تجميع المجموعات المسلحة المحلية ...Wed, 04 Jan 2017 09:56:13 GMT
-
24 يناير.. النظر في دعوى "العفو الشامل" عن مبارك
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تحديد جلسة 24 يناير الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من إحسان محرم محمد محرم. والدعوى تطالب باستصدار توصية لرئاسة ...Wed, 04 Jan 2017 09:42:54 GMT
-
"الصحة" الكويتية بصدد إقرار زيادة رسوم الخدمات الصحية المُقدمة للوافدين
أكدت مصادر في وزارة الصحة الكويتية أن الوزارة بصدد اتخاذ قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، على أن يكون التطبيق قريبا. وكشفت المصادر، في تصريح لصحيفة ...Wed, 04 Jan 2017 09:42:54 GMT
-
«شعبة الأدوية»: مخزون المواد الخام قليل.. وسنمر بمرحلة اختناقWed, 04 Jan 2017 09:42:54 GMT